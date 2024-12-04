Карельские горнопромышленники подарили храму икону

Горнопромышленники Карелии подарили храму икону святой Варвары.

В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Крестовоздвиженском соборе, после окончания праздничной литургии митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освятил икону святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков. Ее преподнесли в дар собору представители горнопромышленной отрасли республики. Об этом сообщили на страниц Минпромторга Карелии.

Как уточняется, инициаторами передачи иконы стали советник председателя высшего горного совета Ассоциации горнопромышленников России Сергей Кононенко и председатель Ассоциации горнопромышленников Карелии Павел Анисимов. Икона была написана в Крыму специально.

«Мы верим, что святая Варвара будет оберегать наших тружеников и сопутствовать успеху в их нелегком труде», — отметил Павел Анисимов.