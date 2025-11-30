Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике

Дефицит ржаного хлеба республике не грозит, успокоили потребителей представители хлебозаводов.

Хлебозаводы прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о сокращении мукомольного производства. Как рассказал РБК генеральный директор Сортавальского хлебокомбината Сергей Павилайнен, сейчас дефицита ржаной муки на производстве не ощущается, завод регулярно получает новые поставки.

— На сегодняшний день общая выработка хлеба на нашем заводе составляет 2 т за смену. Своей продукцией мы обеспечиваем Сортавальский, Питкярантский и Суоярвский округа, а также Лахденпохский район. Хлеба хватает всем, — говорит Павилайнен.

Об отсутствии дефицита ржаной муки заявила и генеральный директор Кемского хлебозавода Светлана Смирнова. Предприятие снабжает хлебом Кемский район и город Беломорск.

— Ржаной муки всегда хватает, мы осуществляем закупку раз в месяц и этого достаточно. Иногда производим чуть больше хлеба и запасы заканчиваются раньше, но никогда не возникало трудностей с тем, чтобы заказать дополнительную поставку, — комментирует Смирнова.

По ее словам, поставщики также не сообщали о возможных трудностях или нехватке ржаной муки. При этом на заводах отметили, что при изготовлении ражаного хлеба используется пшеничная мука, которая делает хлеб более мягким и воздушным. Доля ржаной муки составляет всего 15%.

Ранее опасения высказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. По его словам за 35 лет ржаное производство в России сократилось в 15 раз. В этом году урожай ржи в России будет меньше, чем в прошлом году. Он заявил, что в этой ситуации «ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время».

Добавим, что предостережение о возможном дефиците ржаного хлеба уже появлялось два года назад. Однако собеседники РБК рассказали, что и тогда дефицита на предприятиях не ощущали и производили ржаной хлеб как обычно.