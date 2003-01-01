Карельские хоккеисты откроют сезон матчем с петербургским "Динамо"

На льду в борьбе за Кубок главы Карелии сойдутся МХК «Динамо-Карелия» и «Динамо 576» из Санкт-Петербурга.

С 28 по 30 августа в Кондопоге состоится турнир на Кубок главы Карелии по хоккею. В Ледовом дворце города встретятся три команды: «Динамо-Карелия» (Кондопога), «Арктика» (Мурманск) и «Динамо 576» (Санкт-Петербург).

Главным событием выходных станет матч между «Динамо-Карелия» и петербургским «Динамо 576». Он пройдет 30 августа в 13:00 и станет завершающей игрой соревнований. После нее состоится церемония награждения победителей по итогам трехдневного турнира.

Матч между МХК «Динамо-Карелия» и ХК «Арктика» состоится 28 августа, а 29 августа на льду сойдутся ХК «Арктика» и ХК «Динамо 576». Старт игр в 13:00. Вход на все матчи свободный.

Турнир станет подготовкой к старту сезона в Молодежной хоккейной лиге и Национальной молодежной хоккейной лиге, а также будет приурочен к 100-летию карельского общества «Динамо».