Карельские игрушки ручной работы получили льготу по маркировке

Глава регионального Минпромторга Светлана Астахова сообщила о новой мере поддержки для карельских мастеров, создающих детские игрушки. Но есть важный нюанс.
В условиях действия новых общероссийских правил обязательной маркировки детских игрушек, вступивших в силу с 1 декабря, для ремесленников республики введено важное исключение.
Приказом министерства региональный перечень продуктов труда ремесленников, освобожденных от обязательной маркировки, был расширен. Теперь в него включены «Игры и игрушки» (код ТН ВЭД 9503 00). Это значит, что местные мастера, имеющие официальный статус ремесленника, подтвержденный сертификатом центра «Мой Бизнес» Карелии, могут продавать свои уникальные изделия для детей без нанесения специальных маркировочных кодов.
— Это решение значительно упрощает работу наших умельцев, снижает их административную и финансовую нагрузку, — сообщила глава Минпромторга Светлана Астахова. — Включение игрушек в льготный перечень — один из механизмов поддержки местных ремесленников и роста их конкурентоспособности.При этом ведомство сделало важное уточнение: льгота не распространяется на продажи через онлайн-маркетплейсы и интернет-платформы. При использовании таких каналов сбыта требование о маркировке сохраняется для обеспечения прозрачности товарооборота на федеральном уровне.
Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске.