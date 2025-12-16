РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Без политики
«Магия движения / Kargunkojaduz» от Ансамбля «Кантеле» на большой сцене
16 декабря, 16:55 Статьи
Обществоведение
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
Тема недели
От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска
15 декабря, 14:30 Статьи
Новости

Госавтоинспекция проверяет в Петрозаводске правила перевозки детей

08:39

Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере

08:20

Карельские игрушки ручной работы получили льготу по маркировке

08:02

Житель севера Карелии награжден Орденом Мужества посмертно

07:38

В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели

07:21

На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»

07:00

Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

06:35

Дерматолог рассказала, как спасти кожу рук зимой

00:32

Второй автомобиль за сутки полыхал в Петрозаводске

00:06

«Теперь у Полины есть дом»: адвокат покупательницы квартиры Долиной прокомментировала резонансное решение суда

23:13

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Директор ансамбля «Кантеле» рассказала о новой программе 

21:30

На Ключевой в Петрозаводске освятили первый в районе храм

20:22

На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

19:45

Особая опасность: открытые люки в темноте

19:00

Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

18:44

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

18:32

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

18:15

Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

18:11

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

18:02

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

17:38

Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

17:18

В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

17:10

Перепады температуры от -7°С до +4°С прогнозируют в Карелии 17 декабря

17:01

В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

16:42

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

16:22

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

16:00

Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

15:58

«Энергия Победы» - энергия творчества

15:50

В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

15:40

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

15:28

Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

15:18

Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

15:14

Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

15:08

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

14:52

Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»

14:50

В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

14:31

МТС в Республике Карелия запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

14:25

В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

14:15

Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

13:54

В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

13:43

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

13:27

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

13:07

В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

12:54

Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

12:40

Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

12:31

Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

12:22

Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

11:54

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

11:42

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

11:31

Артур Парфенчиков поручил трудоустроить сотрудников Вяртсильского метизного завода

11:22

Мужчину госпитализировали после ДТП в Медвежьегорском районе

11:14

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал Владимиру Путину о новой Народной программе

11:05

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

10:59

В Сулажгоре снесли аварийный дом

10:48

Петрозаводчанин продал машину и перевел все деньги аферистам

10:32

Россия и Индия планируют отменить визовый режим

10:08

Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

09:45

В Петрозаводске доноров просят сдать кровь перед праздниками

09:39

Автомобиль «Ауди» сгорел в центре Петрозаводска: новые фото и подробности

09:21

На новогодних каникулах вводятся дополнительные автобусные рейсы из Петрозаводска в Петербург

08:59

В Петрозаводске временно запретят сквозной проезд по улице в центре города

08:39

Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку

08:21

«Мозаика может начать отваливаться в любую минуту»: эксперты подвели итоги обследования панно в Питкяранте

08:01

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10
Карельские игрушки ручной работы получили льготу по маркировке
Сегодня 08:02 Экономика
Поделиться

Глава регионального Минпромторга Светлана Астахова сообщила о новой мере поддержки для карельских мастеров, создающих детские игрушки. Но есть важный нюанс.

фото: © Игорь Подгорный

В условиях действия новых общероссийских правил обязательной маркировки детских игрушек, вступивших в силу с 1 декабря, для ремесленников республики введено важное исключение.

Приказом министерства региональный перечень продуктов труда ремесленников, освобожденных от обязательной маркировки, был расширен. Теперь в него включены «Игры и игрушки» (код ТН ВЭД 9503 00). Это значит, что местные мастера, имеющие официальный статус ремесленника, подтвержденный сертификатом центра «Мой Бизнес» Карелии, могут продавать свои уникальные изделия для детей без нанесения специальных маркировочных кодов.

— Это решение значительно упрощает работу наших умельцев, снижает их административную и финансовую нагрузку, — сообщила глава Минпромторга Светлана Астахова. — Включение игрушек в льготный перечень — один из механизмов поддержки местных ремесленников и роста их конкурентоспособности.При этом ведомство сделало важное уточнение: льгота не распространяется на продажи через онлайн-маркетплейсы и интернет-платформы. При использовании таких каналов сбыта требование о маркировке сохраняется для обеспечения прозрачности товарооборота на федеральном уровне.

Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске. 

Обсудить (0) в ленту
Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»
16 декабря, 14:50 Благоустройство
Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере
Сегодня, 08:20 Происшествия
В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели
Сегодня, 07:21 Происшествия
На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»
Сегодня, 07:00 Благоустройство
Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте
Сегодня, 06:35 Происшествия
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение