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Карельские игрушки востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и странах Латинской Америки

Новости. Общество
13:55, 23 Ноября 2020
фото: © с сайта компании LeLu
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В Петрозаводске создано и успешно развивается уникальное производство деревянных изделий.

Семейная мастерская LELU появилась в начале 2016 года. Основатели – Виталий и Светлана Курденковы, а основные испытатели продукции – их дети – Максим, Катя и Олеся. В деле создания игрушек этот семейный подряд прошел долгий путь от простых паззлов и фигурок животных, до игровых наборов, конструкторов, панно и необычных пирамидок.

- Муж в один прекрасный день захотел заниматься деревом, – рассказывает Светлана Курденкова, – купил лобзик, освободили одну комнату, и он начал работать. Месяца через три я подключилась – научилась рисовать, раскрашивать паззлы, игрушки.

Береза и бук для производства игрушек подходят больше всего. Предметы из них легко красить, они не разобьются, если уронить. Деревянные пластины – ламели строгой толщины склеивают, распиливают и выходит плотный и монолитный материал. На доски наклеивают шаблоны, детали будущего паззла выпиливают электролобзиком. После тонкой шлифовки наносят краску. Для покрытия используется водная акриловая краска, немецкое цветное масло и водный лак, специально предназначенные для игрушек. Для покрытия игрушек для малышей используется льняное масло – это 100% экологически чистый пищевой продукт.

- В среднем от этапа создания игрушки, прорисовки дизайна до запуска проходит где-то месяцев пять, – отмечает предпринимательница.

Пирамидки, машинки, игровые наборы, колодцы, мельницы, игры – балансиры, погремушки, кубики, конструкторы. Всего за четыре года изготовили более десяти тысяч игрушек. Причем детали можно безопасно грызть: материалы экологически чистые.

Развитие производства требовало расширения – взяли в аренду мастерскую и оборудование. Шаблоны закупили в Японии и в США. Увеличился и штат сотрудников: сейчас в компании работают уже 6 человек, а в ассортименте малого предприятия 250 видов разных игрушек. Не так давно начали изготавливать детскую мебель. По словам Светланы Курденковой, сначала делали простые кровати, сейчас в основном изготавливают элитную детскую мебель, из массива, с инкрустацией, с художественными выпилами. Она пользуется спросом у покупателей из Москвы.

В будущем предприниматели планируют сделать свой цех двухэтажным, расставить новые станки и расширить штат сотрудников до десяти человек. А прямо в помещении цеха Светлана и Виталий собираются оборудовать детскую комнату, в которой маленькие покупатели смогут попробовать товар в деле сразу на месте.

Реализовать продукцию семейной мастерской LELU помогает интернет-платформа "Сделано в Карелии". Бесплатный для субъектов МСП ресурс был создан Корпорацией развития Республики Карелия и региональным Минэком в целях поддержки бизнеса в период связанных с коронавирусом ограничительных мер. Покупают товары в основном Москва и Санкт-Петербург, были заказы из Испании и стран Латинской Америки. Сейчас петрозаводские игрушки выходят на рынки Европы, США и Канады. С экспортом предприниматели связывают большие надежды на развитие.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-23 15:25:57
Ну , аналитика ГДЕ? Сравните "стоимость" экономик: этих ребят, экономики РФ, и, например, Эппл???
Горожанин
2020-11-23 14:03:55
Молодцы!
Гость
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