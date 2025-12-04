Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

Проект карелских ученых по созданию устройств для восстановления молоди лососевых рыб стал лучшим в одной из номинаций «Зеленой премии — 2025».
Российский экологический оператор наградил победителей «Зеленой премии — 2025». Лучшим в номинации «Устойчивые практики в АПК» признан проект Карельского научного центра РАН. Ученые лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН создали и запатентовали устройства для восстановления молоди лососевых рыб. Гнезда-инкубаторы «Salmo-3000» используются на реках севера Карелии и Мурманской области.
Как пояснил ихтиолог Денис Ефремов, дикие популяции атлантического лосося и кумжи неуклонно сокращаются в России и в мире, в том числе из-за перевылова и роста числа рыбаков-туристов с современной техникой, позволяющей добраться до самых труднодоступных водоемов.
— Длительный жизненный цикл, занимающий 7–9 лет от икринки до взрослой рыбы, а также сложный миграционный путь не позволяет популяциям быстро восстанавливаться естественным путём. На первый план выходит необходимость разработки и апробации новых методик воспроизводства ихтиофауны, — отметил ученый.
По проекту на реке Монча ученые и сотрудники Кольской горно-металлургической компании (Норникель) поместили в инкубаторы около 110 тысяч икринок кумжи. Средняя эффективность выхода мальков, пополнивших природную популяцию, составила более 90%.
Гнезда-инкубаторы икры «Salmo-3000» используют в еще одной программе по восстановлению запасов атлантического лосося в реке Умба. Она реализуется Ассоциацией «Русский Лосось» при участии компании «ФосАгро». В ходе эксперимента осенью 2023 года было заложено 20 гнёзд-инкубаторов с 60 тысячами икринок. В 2024 году два устройства оказались повреждены, но выход мальков с 18 гнезд составил 82% (44 280 особей).
— Этот показатель превосходит эффективность выхода малька при естественном нересте, который составляет 25-30%, более чем в два раза. То есть в целом эффективность устройств «Salmo-3000» при полноцикловой технологии инкубации икры значительно выше. Устройства с небольшими доработками можно и нужно рекомендовать для применения на реках Монча, Умба и их притоках, а также водоёмах с подобным гидрологическим режимом, — рассказал Денис Ефремов.
Добавим, что награда, которую получили ученые, присваивается за достижения в области защиты окружающей среды, экологическое просвещения и внедрение лучших практик в природоохранной сфере. В этом году на конкурс поступило более семи тысяч заявок от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций и активных граждан. Победителей определили в 11 номинациях.
