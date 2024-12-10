Карельские инструкторы-методисты заново учат пациентов ходить и помогают им вернуться к нормальной жизни

Александр Самец, Артемий Ткачук, Яна Яшникова и Елена Дуга стали настоящим спасением для пациентов Республиканской больницы имени В. А. Баранова.

Помочь предотвратить застойные явления у лежачих больных, укрепить общее физическое состояние и даже заново научить пациентов ходить — все это могут молодые инструкторы-методисты по лечебной физкультуре Республиканской больницы имени В. А. Баранова, рассказали в сообществе учреждения.

Александр Самец, Артемий Ткачук, Яна Яшникова и Елена Дуга более года работают в физиотерапевтическом отделении больницы, и за это время они стали настоящим спасением для пациентов, отмечают в источнике.

По словам Александра и Артемия — к слову, двух друзей с детства — их работа требует не только глубоких знаний в области лечебной физкультуры, но и способности работать с самыми тяжелыми пациентами.

Инструкторы-методисты по ЛФК работают в 13 стационарных отделениях (в шести хирургических и семи терапевтических), а также проводят лечебную гимнастику для тяжелых пациентов в отделениях анестезиологии и реанимации.

Каждый день специалисты работают с людьми, которым необходимо восстановление подвижности и возвращение к нормальной жизни. Они не просто разрабатывают программы восстановления и применяют их в работе, но и становятся психологами для своих подопечных.

Окончив в 2023 году Институт физкультуры, спорта и туризма в ПетрГУ, они целенаправленно выбрали начать свою профессиональную карьеру в качестве инструкторов по лечебной физкультуре, погрузившись в атмосферу сложного многопрофильного стационара с тяжелыми пациентами, которые требуют большого внимания.