Карельские IT-шники разрабатывают программы для ЖКХ и медицины

Перспективные стартапы получают поддержку Фонда венчурных инвестиций

Карельские программисты внедряют информационные технологии не только в области точных или научных направлений, но и в повседневную рутину.

Например, местные компании «Инфокрафт» и «РосКвартал» развивают цифровые решения для жилищно-коммунального хозяйства. Первая создает программные решения для ведения бухгалтерского учета и начисления платы в ЖКХ, а вторая — программы, которые должны помочь управляющим организациям в домоуправлении. Среди разработок — сервисы для проведения собраний собственников, для автоматизации работы диспетчеров аварийной службы, для размещения информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, IT-технологии помогают нам не болеть. В республике существует компания «К-СКАЙ», которая является резидентом «Сколково». Она первой в стране зарегистрировала свою разработку в области искусственного интеллекта как медицинское изделие. Специалисты компании создали систему аналитики, которая помогает оценить риски развития у пациентов заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2020 году этот проект победил в конкурсе «100 идей для развития Карелии» и получил поддержку Фонда венчурных инвестиций Карелии.

Руководитель фонда Борис Валит рассказывает о поддержке, которую организация оказывает перспективным разработкам:

— Недавно в фонд обратилась компания с проектом маркетплейса природного камня и каменных изделий. Мы консультируем ее по возможностям получения финансирования, — отмечает Борис Михайлович.

Сейчас Фонд венчурных инвестиций Карелии поддерживает два IT-проекта.

— Это программный комплекс для форелеводства, созданный компанией «Интернет-бизнес-системы», и мобильное приложение с дополненной реальностью компании «ВИ-ЭКС». Первая разработка позволяет сократить потери при производстве рыбы и повысить качество продукции. А программный модуль с дополненной реальностью применяется для организации автоквестов и онлайн-конференций, — рассказал Борис Валит.

Успешные инновации и их поддержка — это ключ к цифровизации, которая является национальным проектом. Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.