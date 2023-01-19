Карельские калитки вошли в число самых вкусных пирогов России

Туристы, путешествующие по России, в ходе опроса назвали десятку регионов с самыми вкусными пирогами.
Как отметили в сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru напомнил, что сегодня, 23 января, отмечается Всемирный день пирога. Специалисты сервиса провели опрос в соцсетях, в ходе которого узнали, где подписчики пробовали самые вкусные пироги.
Первые три места заняли Татарстан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
Эчпочмаки, осетинские пироги и хычины запомнились более чем половине опрошенных.
Карелия также вошла в топ-10, в первую очередь благодаря калиткам, ставшим настоящим брендом республики. За республику проголосовали 7% опрошенных.
Характерно, что калитки дважды попали в десятку — еще 6% туристов проголосовали за Тверскую область, где также делают карельские пироги. Также 9% опрошенных выделили русский север — шаньги и рыбники, больше характерные для Архангельской и Вологодской областей, были распространены и в Карелии.
Кроме того, в топ -10 вошли Московская область, Абхазия, Башкирия и Приморье.
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