Карельские калитки вошли в число самых вкусных пирогов России

Туристы, путешествующие по России, в ходе опроса назвали десятку регионов с самыми вкусными пирогами.

Как отметили в сервисе бронирования отелей и квартир Tvil.ru напомнил, что сегодня, 23 января, отмечается Всемирный день пирога. Специалисты сервиса провели опрос в соцсетях, в ходе которого узнали, где подписчики пробовали самые вкусные пироги.

Первые три места заняли Татарстан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Эчпочмаки, осетинские пироги и хычины запомнились более чем половине опрошенных.

Карелия также вошла в топ-10, в первую очередь благодаря калиткам, ставшим настоящим брендом республики. За республику проголосовали 7% опрошенных.

Характерно, что калитки дважды попали в десятку — еще 6% туристов проголосовали за Тверскую область, где также делают карельские пироги. Также 9% опрошенных выделили русский север — шаньги и рыбники, больше характерные для Архангельской и Вологодской областей, были распространены и в Карелии.

Кроме того, в топ -10 вошли Московская область, Абхазия, Башкирия и Приморье.