Данные, собранные во время тестирования, позволят внести изменения в индивидуальный тренировочный план спортсменов.

Карельские каратисты проверили свою функциональную подготовленность, сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта» со ссылкой на сообщество «Всестилевое каратэ в Карелии».

Как отметили в источнике, тесты сдавали в мобильной лаборатории Инновационного Центра Олимпийского комитета России «Рекордика» в спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске.

Члены сборной команды России по всестилевому каратэ, мастера спорта России международного класса Виктория Сазонова, Людмила Мартынович и мастер спорта России Григорий Романенко успешно прошли функциональное тестирование.

Данные, собранные во время тестирования, позволят в нужное время внести изменения в индивидуальный тренировочный план каждого и добиться высоких результатов на предстоящих стартах без ущерба для здоровья, отметили в сообществе.