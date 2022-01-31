Карельские каратисты завоевали полный комплект медалей на Всероссийских соревнованиях

Золотые, серебряные и бронзовые медали завоевали спортсмены из Карелии на прошедших в Москве Всероссийских соревнованиях по киокусинкай «MoscowOpen».

Карельские участники добились права подняться на подиум в нескольких категориях.

Первые места заняли Влад Ильичёв, Тимофей Петров, Никита Тереш, Елисей Холодов, Андрей Блинов, София Иванова, Леон Семидоцкий, Артём Богданов, Михаил Сизьмин.

«Серебро» досталось Матвею Вологдину, Жанне Долгополовой, Марии Кондрашовой, Леону Семидоцкому, Оксане Долгополовой, Дарье Васильевой, Виолетте Матюшкиной, Кириллу Богданову, Даниилу Клевину, Ивану Мусинову, Савелию Сарвас.

Оксана Долгополова и Кирилл Богданов также завоевали по одной бронзовой медали.