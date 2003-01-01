Карельские каратисты завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде в Орле

Единоборцы из Петрозаводска заняли призовые места на соревнованиях по боевым видам искусства.
Воспитанники петрозаводской СШОР № 5 заняли призовые места на соревнованиях по всестилевому карате, проходивших в Орле в рамках финала VI летней Спартакиады молодёжи. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.
— Григорий Романенко, спортсмен-инструктор АУ РК «ЦСП», завоевал серебряную медаль, в копилке Марии Кондрашовой — бронза! Роман Шмаков занял почётное 5 место среди сильнейших спортсменов страны, — рассказали в организации.
Там также отметили, что участники состязаний — члены сборной команды республики, за плечами которых множество побед на всероссийских и международных турнирах.
Напомним, с 29 по 31 августа карельские каратисты поборются за звание лучших на соревнованиях по японскому боевому искусству кёкусинкай, которые состоятся в Перми.