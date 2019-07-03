Карельские колонии пополнились поварами, сварщиками и плотниками

В исправительных колониях республики заключенные получили дипломы об образовании, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительных учреждениях Карелии функционируют два профессиональных образовательных учреждения, которые осуществляют обучение по 15 специальностям.

Осужденные получили профессии: оператора швейного оборудования, мастера общестроительных работ, сварщика ручной и частично механизированной сварки, каменщика, бетонщика, машиниста котельной, стропальщика, плотника, швеи, столяра, станочника деревообрабатывающих станков, повара и другие.

Заключенные имеют возможность получить среднее, среднее профессиональное, а также высшее образование дистанционно.

Всего в 2018/2019 учебном году новой профессии (специальности) обучилось 522 осужденных. В настоящее время ведется комплектование учебных групп на новый 2019/2020 учебный год.