Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

Производственные предприятия уголовно-исполнительной системы (УИС) Карелии по итогам девяти месяцев 2025 года значительно перевыполнили план. Общий объем произведенной продукции и оказанных услуг достиг 223 млн рублей, что на 16% превысило целевой показатель.
Наибольшую долю в общей выручке — 43% — обеспечило производство светодиодных светильников для уличного, промышленного и внутреннего освещения. Эту продукцию выпускают в исправительных колониях ФКУ ИК-1 и КП-4 УФСИН России по Республике Карелия.
Традиционно сильные для региона направления также показали высокие результаты:
· Лесная отрасль (ИК-1,7,9; ФКЛПУ РБ-2) — 19% от общего объема.
· Швейное производство (ИК-1,7,9) — 14%.
· Металлообработка (ИК-9) — 6,4%, при этом данный сектор показал самый значительный рост — плюс 42% к показателям прошлого года.
Всего в производственной деятельности было задействовано более 98% осужденных, подлежащих привлечению к труду. Рост производительности напрямую отразился на их доходах: уровень среднемесячной оплаты труда вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
