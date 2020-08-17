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Карельские легкоатлеты привезли медали с соревнований СЗФО

Новости. Спорт
18:20, 17 Августа 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике прошло 14-16 августа в Брянске, сообщили в Минспорта Карелии.

Петрозаводские легкоатлеты привезли 11 медалей.

Победителями в своих возрастных группах стали: Анна Маликина – метание копья, Александр Ершов – бег 110 метров с барьерами, Александра Аксентьева – толкание ядра, Дарья Шишкина – бег 100 метров с барьерами, Ксения Васина – бег 400 метров с барьерами, Екатерина Скрипкина – бег 1500 метров, Екатерина Кураш – бег 1500 и 800 метров и Владислав Босоногов – толкание ядра.

Серебряные награды завоевали Анастасия Куйвонен (прыжок в высоту), Дмитрий Марков (бег 100 метров) и Анастасия Истоминская (метание копья).

Ранее спортсменка из Петрозаводска взяла "бронзу" на полумарафоне в Санкт-Петербурге.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ирина Сергеевна
2020-08-17 18:29:14
Молодцы! Жаль что лёгкая атлетика теперь только внутри страны, Россию дисквалифицировали со всех международных стартов, но вдруг что то изменится? Да и других стран много...
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