Карельские легкоатлеты привезли медали с соревнований СЗФО

Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике прошло 14-16 августа в Брянске, сообщили в Минспорта Карелии.

Петрозаводские легкоатлеты привезли 11 медалей.

Победителями в своих возрастных группах стали: Анна Маликина – метание копья, Александр Ершов – бег 110 метров с барьерами, Александра Аксентьева – толкание ядра, Дарья Шишкина – бег 100 метров с барьерами, Ксения Васина – бег 400 метров с барьерами, Екатерина Скрипкина – бег 1500 метров, Екатерина Кураш – бег 1500 и 800 метров и Владислав Босоногов – толкание ядра.

Серебряные награды завоевали Анастасия Куйвонен (прыжок в высоту), Дмитрий Марков (бег 100 метров) и Анастасия Истоминская (метание копья).

Ранее спортсменка из Петрозаводска взяла "бронзу" на полумарафоне в Санкт-Петербурге.