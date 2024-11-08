Карельские леса стали чище благодаря совместным усилиям

Министерство природы Карелии рассказало о ходе уборки лесных территорий.

Лесничества и арендаторы лесных участков республики продолжают активную работу по очистке лесов от мусора, оставленного недобросовестными гражданами. За 2024 год уже ликвидировано более 100 несанкционированных свалок общей площадью почти 9 гектаров. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

Они также отметили, что проблема загрязнения лесов остается актуальной и призвали жителей бережно относиться к природе и увозить из леса весь мусор.

Кроме того, в Минприроды напомнили, что выброс мусора в лесу — это административное правонарушение. Если вы стали свидетелем такого нарушения, можно сообщить об этом:

— В сообщество Минприроды Карелии в социальных сетях;

— По электронной почте: mpr@ecology.gov10.ru.

При сообщении обязательно приложите фото или видеофиксацию нарушения и, если возможно, госномер транспортного средства.