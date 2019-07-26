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Новости. Экономика
11:40, 26 Июля 2019
фото: Олег Харченко

Карельские лесоводы будут судить "Битву на мотокусторезах"

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В Архангельской области состоятся первые в России состязания операторов мотокусторезов, занимающихся рубками ухода в молодняках.

Карельские лесоводы вошли в состав жюри первых российских соревнований операторов мотокусторезов, которые пройдут 8-10 августа в Архангельской области. В состязании профессионального мастерства примут участие работники лесохозяйственных предприятий, занимающихся рубками ухода в молодняках.

Как рассказал "Столице на Онего" директор ООО "Лесная территория" из Петрозаводска Александр Марковский, который вместе со своим коллегой Андреем Родионовым отобран в жюри чемпионата, соревнования под названиям "Битва на мотокусторезах" состоятся в селе Малиновка Устьянского района Архангельской области, где Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF ) организует семинар-тренинг по рубкам ухода в молодняках. Профессиональные состязания операторов мотокусторезов станут практической частью этого семинара. Каждый участник чемпионата покажет свое умение в проведении рубки ухода на время на полосе молодого леса размером 3 на 25 метров. При этом жюри будет оценивать скорость и качество разреживания.

Как отметили в WWF России, в настоящее время в стране осуществляется переход к интенсивному лесопользованию, предполагающему внедрение экономически эффективной системы лесного хозяйства, которая позволит постепенно наращивать объем и улучшать качество лесов на уже освоенных территориях. Интенсивное хозяйство предусматривает формирование лесных насаждений определенного породного состава путем применения рубок ухода в молодняках, а необходимым условием для качественного выполнения таких рубок является наличие квалифицированных исполнителей  

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