Карельские мастера украсят лесную красавицу Карелии на Всероссийском фестивале ёлок в Кирове

В Дирекцию 650-летия Кирова прибыли елочные игрушки из Карелии

Всероссийский фестиваль ёлок откроется в Новогодней столице России 7 декабря. Каждый регион страны представит свою зеленую красавицу. Их украсят уникальными елочными игрушками ручной работы. Новогодние игрушки на ёлке Карелии расскажут жителям и гостям фестиваля о природе, истории и культуре нашего края.

В Новогоднюю столицу России Киров продолжают поступать ёлочные игрушки из разных регионов России, которые отражают культурные и духовные традиции народов, проживающих на территории нашей страны, главные достопримечательности и бренды регионов. На днях в Дирекцию 650-летия города Кирова прибыли елочные игрушки из Карелии. Специально для фестиваля карельские умельцы изготовили игрушки-указатели с изображением карельских петроглифов и элементов традиционных народных промыслов региона, шары с изображениями оленя и медведя – официального символа республики, медальоны с финно-угорскими звездами и птицами.

В настоящий момент организаторы фестиваля ведут работы по проектированию декорирования елей.