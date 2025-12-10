Карельские медики спасли петрозаводчанина после падения с пятого этажа

Врачи Республиканской больницы скорой помощи буквально с того света вытащили 22-летнего жителя Петрозаводска. Молодой человек упал с пятого этажа.

Прогноз после падения был не оптимистичный. У парня было тяжёлое повреждение сосудов почки, разрыв капсулы печени, большая кровопотеря — 2,5 литра. Состояние крайне тяжелое, но медики смогли подарить ему вторую жизнь. Историю рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

— В ходе экстренной операции, оценив тяжесть повреждений, хирурги удалили почку и ушили повреждения печени. Также были привлечены нейрохирурги и травматологи — у пациента была открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы позвонков, травма грудной клетки, повреждение лёгких. Операция прошла успешно. Сейчас парень лечится амбулаторно и проходит реабилитацию, — сообщил Артур Парфенчиков.

Своим спасением он обязан сотрудникам скорой помощи, дежурному хирургу Виктории Гуковой, рентгенологам, заведующей хирургическим отделением № 1 Елене Филипповой, урологу Валентину Бакаеву, анестезиологу Кириллу Дунько.

Ранее стало известно, что супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе.