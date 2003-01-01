РЕКЛАМА
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00
Карельские медвежата остались в тверском центре спасения на зимовку
Сегодня 18:16
Карельская тройня осталась на зиму в Центре спасения медвежат-сирот. Поймать Клепу, Кристину и Кузю не удалось, рассказали сотрудники центра.

фото: Центр спасения медвежат-сирот / VK

Сейчас сезон выпуска медвежат в тверском центре спасения завершился. Удалось вернуть в родные регионы 9 косолапых из 15 спасенных. Как говорят в Центре, такого тяжелого выпуска еще не было.

— Мы вместе со специалистами министерств природных ресурсов регионов происхождения медвежат подобрали территории для осуществления выпусков, согласовали приблизительные даты выпусков. Но, имея дело с живыми существами со своими характерами и спецификой поведения, никогда нельзя быть уверенным, что все пойдет в точном соответствии с планами. В результате, хоть и не без сложностей, но все-таки нам удалось отловить и вернуть в природу 9 медвежат, — говорят сотрудники.

Как и было изначально запланировано, в начале октября была выпущена Кама. Выпуск состоялся на территории Соликамского государственного биологического природного заказника (Пермский край). После Камы в родные края вернулись Тимофей, Макар и Унжа. Выпуск был осуществлен на территории государственного природного заказника «Болото Молокшанское» (Костромская область). Третьими вернулись домой Маня и Мила, на территорию Государственного природного заказника «Болото Ветроломовское» (Тверская область). И в конце октября вернулись в природу Угра, Нара и Касьян. Их выпуск состоялся в Козельском районе на границе Национального парка «Угра». Остальные шестеро остались на зимовку в Центре.

У медведицы Дины были серьезные проблемы с ушами, и она перенесла длительное лечение, назначенное Сергеем Олеговичем Гершовым (Госпиталь Дикой Природы). Ветеринарные осмотры показали, что воспалительный процесс был остановлен, и уши начали заживать. Но  ушные раковины Дины претерпели серьезную деформацию. Поэтому было принято решение оставить Дину на зимовку, чтобы весной оценить состояние ушей.

Также решили оставить пятерку медвежат, которые росли вместе. Среди них и карельские  Клёпа, Кристина, Кузя. Всех пятерых в течение двух месяцев караулили, подлавливали, подманивали, чтобы их обездвижить и доставить на места выпусков. Но не вышло.

— Никакие наши ухищрения не дали результатов. Мы еще не успевали прокрасться к вольеру, а медвежья банда уже пулей залезала на верхушки высоченных деревьев или скрывалась в чаще так, что их и не обнаружить, что исключало всякую возможность их обездвижить, в том числе и с точки зрения их безопасности (на высоте это делать категорически нельзя — каким бы зверь ловким ни был, под действием седативных препаратов он не сможет удержать равновесие, что приведет к падению с большой высоты). Но надо отметить, что эта ситуация, доставившая нам массу хлопот и переживаний, одновременно и порадовала нас: ведь, как говорится, результат нашей работы «налицо» — медвежата продемонстрировали крайнюю степень осторожности и реакцию страха перед человеком, - поделились в Центре.

В итоге зиму они проведут в Центре спасения.  А весной будет видно, смогут ли их эвакуировать их в родные края. 

Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. 

Добавим, что  деятельность центра поддерживают волонтеры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

 
