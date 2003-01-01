РЕКЛАМА
Карельские медвежата все еще находятся в Тверском центре спасения
Сегодня 08:00


Чтобы выпустить карельскую тройню в лес, ее надо отловить, а медвежата показывают мастерство ловкости и сбегают от сотрудников Центра спасения при любой возможности.

фото: © Центр спасения медвежат-сирот

Как рассказали «Столице на Онего» в Центре спасения медвежат-сирот, пока карельская тройня остается у них. Выпустить их на данный момент проблематично, как медвежат из республики Коми и Петербурга

— Эти медвежата поступили к нам в достаточно «солидном» возрасте, и поэтому у них очень ярко выражено оборонительное поведение, т. е. крайне высокая степень страха перед человеком и избегания человека. Это жизненно важное проявление оборонительного поведения для выживания в природе, ведь ручных медведей ни в коем случае выпускать нельзя, это опасно и для их жизни и, даже, в первую очередь, для человека! Так вот у этих медвежат со страхом перед человеком все очень даже хорошо, чему мы безумно рады. Но для их отлова (обездвиживание при помощи летающих шприцов с препаратами) это представляет серьезные сложности — при малейшем намеке на наше появление даже еще за пределами вольера, медвежата молниеносно взбираются на верхушки деревьев и там отсиживаются. Уже вот сколько времени мы пытаемся их «обхитрить», но пока безуспешно, — рассказали в Центре.

Поэтому пока сотрудники выпускают других медвежат. Напомним, всего в этом сезоне сотрудники центра выхаживали 15 медвежат из Псковской, Тверской, Костромской, Калужской и Ленинградской областей, Республики Коми, Карелии и Пермского края. Все они выросли, окрепли, набрали необходимую форму, в полной мере овладели медвежьей наукой, необходимой для самостоятельной жизни в лесу, и готовы к возвращению в природу.

Добавим, как нашему изданию рассказали в Центре, для выпуска медвежат засыпляют при помощи «летающих» шприцов, пока они находятся под наркозом их осматривают, измеряют параметры тела, ставят ушную метку, грузят в транспортировочную клетку, после чего им делается укол антиседаном, чтобы они легче вышли из наркоза. Когда они просыпаются, их уже на тракторе из леса доставляют до машин, перегружают в машину или прицеп и отправляют на место выпуска — как правило это регион происхождения, либо граничащий или соседний, говорят сотрудники Центра.

В центре уверены, все медвежата могут выжить, найти место для проживания,  интегрироваться в местную популяцию, сформировать пару по мере достижения репродуктивного возраста, воспроизвести потомство и довести его до возраста самостоятельности. Уровень выживаемости приблизительно равен уровню выживаемости диких медвежат.

Напомним, карельские медвежата поступили в центр весной в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия. Добавим, что не первый раз Тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. 

Добавим, что  деятельность центра поддерживают волонтеры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.

