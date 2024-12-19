Погода на 31 декабря: карельские метеорологи рассказали о приметах, связанных с Днем зимнего солнцестояния

В День зимнего солнцестояния начинается астрономическая зима.
21 декабря 2024 года наступило зимнее солнцестояние — самый короткий день в году, знаменующий начало астрономической зимы. Этот день, имеющий глубокие исторические и культурные корни, отмечался многими народами мира, поделились в Карельском центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как подчеркнули в Центре, в разных культурах зимнее солнцестояние носило различные названия и сопровождалось своими традициями. У древних славян это был Коляда, у германских народов — Йоль, у тюркских — Нардуган, у древних римлян — Сатурналии. Для наших предков это было не просто астрономическое явление, а символическое событие, олицетворяющее победу света над тьмой и обновление природы.
Народные приметы, связанные с зимним солнцестоянием, позволяли предсказывать погоду на ближайшее будущее и даже урожай. Считалось, что погода 21 декабря указывает на то, каким будет 31 декабря:
— Солнечная погода — к морозному Новому году.
— Пасмурная погода — к оттепели в новогоднюю ночь.
— Иней — к урожайному году.
— Безветренная погода — к обильному урожаю фруктов.
— Дождь — к дождливой весне.
— Сильный снегопад — к снежной зиме.
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