Карельские микрофинансовые организации резко сократили выдачу займов

В карельском отделении национального банка России рассказали, сколько займов выдают микрофинансовые организации (МФО) в Карелии.

На 1 октября 2025 года на территории республики зарегистрировано всего две микрофинансовые организации. С января по сентябрь 2025 года карельские МФО выдали своим клиентам 1,6 тыс. займов на сумму 368,9 млн рублей. Это меньше на 70% по количеству и на 2,5% по объему, чем за тот же период прошлого года.

При этом, по данным на 1 июля 2025 года, в Карелии действовали 64 офиса МФО из других регионов страны. При онлайн-покупке товаров на маркетплейсах и получению POS-займов в торговых точках жителям Карелии доступны услуги еще большего числа микрофинансовых организаций.

В то же время охлаждение рынка микрозаймов наблюдается в целом по стране. Это связано в том числе с действием макропруденциальных лимитов, которые направлены на ограничение закредитованности граждан с высокой долговой нагрузкой. Так, например, у заемщика с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% шансы получить новый заем крайне малы.

В нацбанке отменили, что в этом году начнут действовать нововведения, которые также нацелены на ограничение чрезмерной долговой нагрузки граждан.

— С 1 апреля Банк России вновь снижает предельный размер переплаты по займам — с 130 до 100%. Это означает, что, если человек взял, например, заем 10 тыс. рублей, то при любом раскладе, даже с учетом комиссий, штрафов и прочих платежей, МФО не имеет права потребовать к возврату более 20 тыс. рублей, — пояснил управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Чекан.С октября МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых, а с апреля 2027 года вступят в силу ограничения «один заем в руки» с ПСК свыше 100% годовых. При этом между такими займами будет установлен трехдневный период охлаждения.

