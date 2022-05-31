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Карельские министры начинают день с тепловой карты ЦУР

Новости. Общество
10:29, 06 Июня 2022
фото: © Алексей Смирнов; © Правительство Карелии

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Современные технологии помогают ускорить решение проблем, о которых граждане сообщают в соцсетях

Отслеживание проблем в режиме реального времени позволяет быстрее искать решения и контролировать работу министерств и ведомств. Об этом рассказали руководители Минсоцзащиты, Минтранса и заместитель Главы Карелии по внутренней политике Карелии.

Ежедневно в Центр управления регионом республики Карелия поступает около 200 обращений от жителей региона. Все они фиксируются на тепловой карте ЦУРа, которая группирует обращения по тематикам и локализации.

Глава республики Артур Парфенчиков во время своего недавнего визита в ЦУР Карелии поручил министрам и руководителям ведомств начинать рабочий день с анализа обращений граждан.

«Мы должны понимать, какое министерство быстрее отвечает, какое отвечает эффективнее и работает на опережение, — отметил руководитель региона. — То же самое касается муниципалитетов. Рейтинг — это инструмент движения вперед».

Теперь тепловая карта Центра управления регионом появилась во многих высоких кабинетах региона. Это удобный инструмент для анализа обращений и выработки решений, считает замглавы республики по внутренней политике Игорь Корсаков:

«Благодаря тепловой карте ЦУР, я вижу в режиме реального времени все горячие точки в Карелии, могу быстро погрузится в тему, поставить четкие задачи для оперативного решения проблем граждан. Также важно, что тепловая карта помогает контролировать, как руководители министерств и ведомств исполняют поручения Главы Карелии, который требует оперативно реагировать на каждое обращение жителей республики».

Чаще всего приходится реагировать Министерству социальной защиты Карелии. Это министерство, по статистике ЦУР — традиционный лидер по количеству обращений. Поступающие сюда вопросы чаще всего носят информационный характер и связаны с начислением и выплатой пособий, в том числе на детей с 3 до 7 и с 8 до 17 лет, оформлением субсидий и компенсаций за оплату ЖКУ, программой соцконтракта и другими темами социального обслуживания и защиты населения.

«Вопросы Министерства соцзащиты всегда актуальны для населения, — подтверждает глава карельского Минсоца Ольга Соколова. — А тепловая карта в нашей работе помогает проводить регулярный анализ обращений жителей Карелии и их количества».

С началом сезона дорожных работ Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи также традиционно выходит на первые строчки рейтингов обращений граждан. Многих волнуют сроки завершения работ и организация транспортного сообщения между городами и поселками Карелии.

«Возможности тепловой карты ЦУР позволяют мне не только оперативно реагировать на изменение обстановки, но и погружаться в каждое обращение гражданина», — подчеркивает руководитель республиканского Минтранса Сергей Щебекин.

«Тепловая карта — удобный и простой инструмент контроля качества обратной связи в регионе. — говорит Мария Лукьянова, руководитель ЦУР Карелии, — Крайне важно, что в нашей республике руководители органов власти уделяют такое серьезное внимание работе с обращениями граждан и лично следят за тем, чтобы люди получали быстрые и качественные ответы на свои вопросы».

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