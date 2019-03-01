Карельские министры побывали на Олонецком молкомбинате

Руководители Минимущества и Минсельхоза Карелии Сергей Щебекин и Владимир Лабинов посетили Олонецкий молочный комбинат после претензий со стороны руководства предприятия, которое утверждает, что власти игнорируют его интересы.

В конце прошлого года с такими заявлениями выступала директор комбината Галина Ширшина, а в феврале 2019 года этот вопрос обсуждался в парламенте, где депутат Иван Гусев рассказал о претензиях со стороны руководства предприятия.

Во время визита на комбинат глава Минимущества Сергей Щебекин подтвердил намерение министерства заключить с комбинатом новый договор аренды.

Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов заявила "о целесообразности создания собственной сырьевой базы для комбината".

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