Карельские нейрохирурги провели сложную операцию пациенту с невралгией тройничного нерва

Врачи применили метод микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва.

Не только избавиться от боли, но и сохранить нерв позволяет метод микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва. Именно этот метод лечения применили специалисты нейрохирургического отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова, сообщили в паблике Минздрава Карелии.

Впервые в республики нейрохирург Юрий Кивелев вместе с нейрохирургом Алексеем Корзуном и операционной сестрой Анастасией Мяттонен выполнили операцию, в основе которой — устранение «конфликта» между корешком черепного нерва и прилегающим к нему сосудом посредством установки протектора, рассказали в источнике.

Как отметили в сообществе ведомства, сегодня это оперативное вмешательство является «золотым стандартом» в лечении пациентов с невралгией тройничного, языкоглоточного нервов, при гемифациальном спазме.

Невралгия тройничного нерва — часто встречающееся хроническое заболевание с приступами внезапной, интенсивной, стреляющей, жгучей боли, обычно с одной стороны лица. Некоторые методики хирургического лечения этого заболевания избавляют от болевого синдрома, но приводят к разрушению корешков тройничного нерва, в результате чего возникает онемение, нарушение чувствительности лица

— написали в паблике карельского Минздрава.

Операция, которую освоили нейрохирурги РБ, не вызывает никаких нарушений чувствительности лица, приводит к полному выздоровлению больных и восстановлению комфортного режима жизни, подчеркнули в республиканском ведомстве.