Карельские огнеборцы четырежды за прошлые сутки привлекались для ликвидации последствий ДТП

Аварии произошли в Петрозаводске и в Костомукше.

В 12.05 в пятницу, 20 декабря, специалисты привлекались для оказания помощи при ДТП — произошел съезд легкового автомобиля в кювет по адресу: Костомукша, ФАД А-137 187 км. Пострадали 2 человека. Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи.

В 12.18 по этому же адресу произошел наезд легкового автомобиля на стоящий со включенными проблесковыми маячками автомобиль пожарной охраны. Пострадал человек.

Личным составом проводились работы по осмотру места происшествия.

В 16.57 специалисты привлекались для оказания помощи при ДТП — наезд на пешехода по адресу: Лососинское шоссе у дома № 6 в Петрозаводске. Пострадал 1 человек. Личным составом проводились работы по осмотру пострадавшей.

В 19.36 специалисты привлекались для оказания помощи при ДТП — наезд на пешехода по адресу: улица Шотмана, у дома № 2. Пострадал 1 человек. Личным составом проводились работы по осмотру места происшествия.