Подписаться
Новости. Спорт
13:39, 08 Октября 2019
фото: Карельская федерация американского футбола

"Карельские Оружейники" привезли медали со всероссийского турнира по американскому футболу

Загрузка...

В финале команда в упорной борьбе уступила московскому "Спартаку", сообщил Юрий Кушнир, президент карельской федерации американского футбола.

В воскресенье, 6 октября, в Москве состоялся финал открытой лиги Черноземья, самого представительного турнира по американскому футболу в России в 2019 году.

Из 13 команд, участвовавших в соревновании, до финала дошли две – московский "Спартак" и "Оружейники" из Петрозаводска. Обе команды до решающего матча не потерпели ни одного поражения.

"Оружейники" прямо перед матчем столкнулись с рядом неожиданных потерь в составе. Из-за повреждений, полученных накануне, а также за несколько часов до игры помочь команде не смогли бегущий Андрей Мансуров и линейный нападения Юрий Кушнир. Уже в первой четверти травму получил защитник Федор Акимов.

Игра проходила при неблагоприятных погодных условиях. Обе команды испытывали проблемы с передвижением мяча по полю.

"Оружейники" завершили сезон со статусом серебряных призеров соревнования. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-10-08 13:56:36
Сколько зрителей присутствовало? Даже матчи по обычному, человеческому футболу уже почти не вызывают никакого интереса.
кир
2019-10-08 13:45:41
Футбол вероятного противника? Ну-ну.
Leopol'd
2019-10-08 14:02:49
кир, так и классический футбол из Англии. А лапта не в почёте.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

Сегодня 14:37
Обществоведение
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 1
Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.
Телеграм: свободный и неуправляемый 1
07.10.2019 15:41
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 8
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
07.10.2019 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»