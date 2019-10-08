"Карельские Оружейники" привезли медали со всероссийского турнира по американскому футболу

В финале команда в упорной борьбе уступила московскому "Спартаку", сообщил Юрий Кушнир, президент карельской федерации американского футбола.

В воскресенье, 6 октября, в Москве состоялся финал открытой лиги Черноземья, самого представительного турнира по американскому футболу в России в 2019 году.

Из 13 команд, участвовавших в соревновании, до финала дошли две – московский "Спартак" и "Оружейники" из Петрозаводска. Обе команды до решающего матча не потерпели ни одного поражения.

"Оружейники" прямо перед матчем столкнулись с рядом неожиданных потерь в составе. Из-за повреждений, полученных накануне, а также за несколько часов до игры помочь команде не смогли бегущий Андрей Мансуров и линейный нападения Юрий Кушнир. Уже в первой четверти травму получил защитник Федор Акимов.

Игра проходила при неблагоприятных погодных условиях. Обе команды испытывали проблемы с передвижением мяча по полю.

"Оружейники" завершили сезон со статусом серебряных призеров соревнования.