«Карельские оружейники» стали лучшими в своем дивизионе и пошли дальше (ФОТО)

Сборная команда Карелии по американскому футболу стала победителем своего дивизиона в рамках второй лиги чемпионата России.

«Карельские оружейники» обыграли всех в дивизионе «Север» второй лиги чемпионата России и ждут команду из дивизиона «Центр».



Петрозаводские «Оружейники» в Санкт-Петербурге обыграли команду академии МЧС со счетом 60:26.



Таким образом, карельская команда одержала четыре победы в четырех матчах группового этапа второй лиги и вышла в плей-офф.



Время и место игры с участием «Оружейников» уже известны: 23 июля, в воскресенье, в 13.30 стадион «Спартак» в столице Карелии примет четвертьфинальный матч второй лиги.



Соперники еще не определены, сообщается в паблике «Центр спортивной подготовки».