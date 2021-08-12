«Карельские Оружейники» вышли в финал Второй лиги по американскому футболу

Сборная Карелии по американскому футболу близка к первому золоту большого российского турнира.

В минувшую субботу команда из Петрозаводска в полуфинальном матче Второй лиги чемпионата России обыграла «Фениксов» из Пензы со счетом 46:22, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Финал Второй лиги с участием «Оружейников» состоится через две недели. Соперником станет команда «Апачи» из Нижнего Новгорода. Точная дата и место проведения игры уточняются.

Напомним, в активе петрозаводской команды, существующей с 2012 года, пока нет золотых медалей больших турниров. В 2019 году «Оружейники» доходили до финала Первой лиги, но уступили там московскому «Спартаку». В 2020 году карельская команда выиграла золотые медали на однодневном международном турнире в Минске.