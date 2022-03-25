Карельские парламентарии добиваются введения платы за земли, скрытые от налогообложения

Депутаты парламента Карелии приступили к работе над законопроектом, который позволит ввести плату за использование земельных участков, не попадающих под налогообложение из-за пробелов в законодательстве.

С этой целью предлагается внести изменения в федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». По этому закону для принятия решения о переводе земельных участков из одной категории в другую сейчас необходимо согласие правообладателя. Но если категория земель никак не определена, то они выпадают из правового поля и не подвергаются налогообложению.

Такие участки предоставлялись до вступления в силу федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Их собственники ничего не платят, но карельские парламентарии хотят заполнить этот пробел. Они предлагают определять категории земельных участков без согласия правообладателей.

«Для земельных участков, не отнесенных к определенной категории земель и предоставленных на каком-либо праве, невозможно определить их кадастровую стоимость и, следовательно, невозможно определить плату за использование таких земельных участков, в связи с чем нарушается один из основных принципов земельного законодательства — платность использования земли. Принятие проекта федерального закона позволит более эффективно распоряжаться земельными участками и будет способствовать увеличению поступлений доходов в бюджет от использования земли», — говорится в пояснительной записке.