Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

Марина Забровская и Елена Макаренко выполнили нормативы мастеров спорта и улучшили рекорды Республики в Кургане.
В Кургане завершился Кубок России по пауэрлифтингу, который впервые принимал этот город. В масштабных соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 53 регионов страны. Республику Карелия на престижном турнире достойно представили две спортсменки, которые показали выдающиеся результаты.
В упорной борьбе в весовой категории до 47 кг Марина Забровская заняла четвертое место, всего 5 кг отделили ее от бронзовой медали. Сумма в классическом троеборье (приседание, жим лежа, становая тяга) у Забровской составила 297,5 кг. Этот результат не только позволил ей попасть в число призеров, но и стал новым рекордом Республики Карелия. Кроме того, спортсменка выполнила норматив мастера спорта России.
Еще один рекорд Карелии установила Елена Макаренко, выступавшая в категории до 69 кг. В упражнении «приседание» она покорила вес 152,5 кг, что стало высшим достижением для региона. По сумме трех упражнений Елена набрала 375 кг и заняла седьмое место в своей весовой категории, также выполнив норматив мастера спорта.
Пауэрлифтинг — дисциплина в спорте, включающая силовое троеборье: приседания со штангой на плечах, жим штанги лёжа и становая тяга.
Кубок России по пауэрлифтингу в Кургане стал одним из главных спортивных событий года, собравшим огромное количество участников.
