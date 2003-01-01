Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями

Карельских пенсионеров приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету -2025».
Подать заявку можно до 27 октября, рассказали в отделении Соцфонда России по Карелии. Конкурс «Спасибо интернету» проходит в 11-й раз. Участниками могут стать жители Карелии старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в интернете и рассказать о своих достижениях и успехах в конкурсной работе.
Необходимо написать творческие эссе в номинациях: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «80 лет Победы: живая память о героях».
- Мы ежегодно проводим для пенсионеров курсы компьютерной грамотности, помогаем людям старшего поколения освоить компьютер и интернет, чтобы они могли получать услуги Социального фонда и других ведомств в электронном виде, без посещения учреждений. Кроме того, научившись пользоваться интернетом, пенсионеры получают больше возможностей для общения и самореализации. Их участие в конкурсе и рассказ об опыте работы в интернете станет мотивацией для сверстников приобщиться к новым технологиям, — отметила управляющий Отделением СФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.
Чтобы принять участие в конкурсе «Спасибо интернету», жителям Карелии необходимо до 27 октября подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу и фотографии. Стать участниками могут не только те пенсионеры, которые изучали компьютерную грамотность на курсах, но и люди старшего возраста, которые самостоятельно осваивают интернет. Победителей определят члены конкурсной комиссии.
Добавим, что в 2021 году жительница Карелии вошла в тройку победителей всероссийского конкурса «Спасибо интернету» в номинации «Я — интернет-звезда». Психолог реабилитационного центра из поселка Лоухи рассказала в своей конкурсной работе о том, как развивает аккаунты в социальных сетях и ведет блог, посвященный психологии.