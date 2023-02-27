Карельские пенсионеры встанут на лыжи в Петрозаводске

В столице Карелии пройдут соревнования для лыжников старше 55 лет.

В Петрозаводске, на трассах спортивного комплекса «Курган», пройдут республиканские соревнования по лыжам среди старшей возрастной группы — мужчины от 60 лет и женщины старше 55 лет. Об этом сообщили в паблике Центра спортивной подготовки.

Гонки состоятся 2 марта. От всех городских округов и районов республики в состав команд вошли по четыре человека. Победители будут определятся в личном и командном зачетах.

Регистрация начнется уже с утра, а к 16.00 победителям вручат кубки, медали и дипломы, а также ценные подарки и призы.

Соревнования организуют Минспорта Карелии, Отделение Социального фонда России по Республике Карелия, Центр спортивной подготовки, Федерация лыжных гонок республики и Карельская региональная организация СПР «Северные колокола».