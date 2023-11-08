Карельские пловцы завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Ленобласти

Только Александр Афонин взял семь медалей на соревнованиях в городе Кингисепп.

На чемпионате и первенстве Северо-Запада по плаванию в городе Кингисепп Ленинградской области карельская сборная завоевала 19 наград.



Так, в рамках чемпионата Александр Афонин дважды стал бронзовым призером на дистанциях 200 м и 400 м, стал победителем на дистанции 200 м, дважды завоевал серебро на сто- и четырехсотметровке, дважды занял третье место на дистанции 50 м и 100 м баттерфляй в рамках первенства.



Сергей Сафонов стал победителем на дистанции 200 м баттерфляй (в рамках первенства).



На тех же соревнованиях Глеб Ланкин завоевал бронзовую награду на дистанции 50 м брассом.



Еще пять спортсменов обновили свой спортивный разряд:



Мария Королева, Глеб Ланкин, Иван Паншин, Даниил Перепечко и Савелий Черепков показали норматив кандидата в мастера спорта.



Сборная команда нашей республики была представлена пловцами Кондопоги, Костомукши, Сегежи и Петрозаводска.



Всего за четыре дня соревнований карельские спортсмены завоевали пять медалей чемпионата и 14 наград первенства Северо-Запада.



Всего в соревнованиях принимали участие 356 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, республик Коми и Карелия.



В Минспорта поздравили тренеров и спортсменов.



