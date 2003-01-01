Карельские пловцы завоевали 19 медалей на окружных соревнованиях в Ленобласти

Юные спортсмены из Петрозаводска, Сегежи и Кондопоги заняли все призовые места на чемпионате и первенстве по плаванию в Кингисеппе.

Воспитанники Центра спортивной подготовки Карелии завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве СЗФО по плаванию, проходивших в городе Кингисеппе Ленинградской области. Об этом сообщили в группе учреждения.

— На старт вышли более 400 сильнейших спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из девяти регионов Северо-Запада. Сборную Карелии представляли пловцы из Кондопоги, Петрозаводска и Сегежи. За четыре соревновательных дня наши спортсмены завоевали четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей, — рассказали там.

Кроме того, семеро карельских спортсменов обновили 10 рекордов республики в дистанциях на 50 м и 100 м в плавании вольным стилем, на спине, баттерфляем, а также комплексном плавании и эстафете.

Ранее мы писали, что на Республиканском турнире по плаванию двое спортсменов из Петрозаводска и Кондопоги — Софья Стукина и Даниил Меньшиков — установили три новых региональных рекорда.