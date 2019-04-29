Карельские пограничники оштрафовали мужчину за идеи расового неравенства

Житель Ковдора разместил в соцсети фото с нацистской символикой.

В издании "Вечерний Мурманск" появилась информация о том, что сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Карелии выявили мужчину, который разместил в соцсети фото и видео нацистской символики.

Мужчине назначили штраф в 2 тысячи рублей.