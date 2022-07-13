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Карельские политологи могут получить национальную премию

Новости. Общество
15:43, 14 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «Форум молодых политологов России «Дигория»»

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Организаторы премии «Дигория» создали все условия для профессионального и карьерного роста участников

Стартовал прием заявок на II Национальную премию молодых политологов России «Дигория». Участвовать могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно. Победители и лауреаты премии получат право принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория» вне конкурсного отбора.

По мнению кандидата философских наук и доцента кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ПетрГУ, а также председателя Карельского регионального отделения Российского общества политологов Александра Ильина, такие конкурсы очень важны для молодых политологов.

— Дигория — это площадка для тех, кто профессионально интересуется политикой. Она помогает тем, что дает возможность общаться политологам-сверстникам для сотрудничества в создании новых трудов, — отметил Александр Юрьевич.

По словам Ильина, он уже отправил несколько писем своим выпускникам, с целью предложить им участие в премии.
Сама премия включает в себя несколько номинаций: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Один человек может направить только одну заявку на одну номинацию.

Претендентам на номинацию «Политические исследования» нужно рассказать о своих исследованиях в области социально-гуманитарных наук, приложив к заявке топ-3 авторских научных статей. Рассматривают материалы только за период с 1 января 2020 года по 1 июля 2022 года.

В номинации «Политические технологии» необходимо показать свой опыт участия в политических и избирательных кампаниях. Обязательно нужна характеристика от вышестоящего руководителя с контактными данными.

А чтобы стать участником в номинации «Политические коммуникации», требуется показать свои наработки в соцсетях и приложить к заявке характеристику от руководителя. Партнером этой номинации выступит АНО «Диалог» и будет оценивать представленные на премию работы кандидатов.
Подать заявку на участие можно до полуночи 18 июля 2022 года по ссылке https://digoriya.ru/award/. Для этого нужно создать портфолио, иметь высшее образование в области политологии и иметь опыт изучения политических дисциплин.
Победителей объявят на форуме «Дигория», который пройдет с 9 по 14 августа 2022 года.
Фото с форума — https://vk.com/forum_digoriya Фото Ильина с petrsu.ru (http://petrsu.ru/)

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