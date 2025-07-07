Карельские полицейские изъяли у воров более тонны похищенного имущества

Серию краж имущества из бытовок, хозяйственных построек и с берегов озера Ладога раскрыли карельские полицейские.

По подозрению в хищениях задержаны трое мужчин — жители Лахденпохского района и Сортавальского округа 36, 37 и 38 лет, рассказали в МВД Карелии.

По версии полиции, добычей злоумышленников становились лодочные моторы, электроинструменты, газонокосилки, рыболовные снасти, бензогенераторы, мотошлемы и другие вещи. Общий ущерб от их незаконной деятельности превысил один миллион рублей.

— Двое подозреваемых были задержаны после совершения очередной кражи, когда они везли краденое в гараж, где хранили всё похищенное. Выяснилось, что ранее они заприметили бытовку на участке трассы в Лахденпохском районе. Рабочие, проводившие ремонт дороги, оставляли в ней оборудование. Сообщники ночью проникли в вагончик и прибрали к рукам перфораторы, уровни и даже жёлтые жилеты, — сообщили в ведомстве.

Третьего участника группы сотрудники уголовного розыска задержали следующим утром в городе Сортавала. Расследуется семь уголовных дел. В ходе обысков у подозреваемых изъято более тонны похищенного имущества. Кроме того, при досмотре у 37-летнего фигуранта было изъято 10 граммов гашиша. Он стал фигурантом ещё одного уголовного дела.

Одному из подельников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.