Карельские полицейские помогли эвакуировать пожилых людей при пожаре

В понедельник, 2 февраля, в поселке Муезерский вспыхнул пожар. В одноэтажном жилом доме на две семьи загорелась квартира.
В это время рядом находились участковые уполномоченные полиции младший лейтенант Владислав Орлов, старший сержант Евгений Петроченко и помощник участковых младший сержант Владислав Рогач. Они заметили, как из депо выехала пожарная машина с включенными спецсигналами, и сразу последовали за ней.
К моменту их прибытия одна из квартир была полностью охвачена огнем, а едкий дым распространялся по чердаку. Пока пожарные тушили возгорание, полицейские оценили ситуацию и приступили к эвакуации жильцов из второй половины дома. Там находились пожилой мужчина и женщина с проблемами со здоровьем, которые не могли самостоятельно покинуть помещение.
Сотрудники полиции помогли им одеться, собрать необходимые вещи, а затем на служебном автомобиле доставили к родственникам.
Сейчас решается вопрос о поощрении полицейских, проявивших мужество и решительность при спасении людей.
