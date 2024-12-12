Карельские полицейские пришли на помощь двум путешественницам

Две автомобилистки, мать и дочь, возвращались на двух машинах в Сегежу, когда одна из машин сломалась.

На имя министра внутренних дел Карелии поступило письмо со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС Медвежьегорска и полицейских отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД МВД по республике. Об этом рассказали на сайте МВД региона.

Декабрьским днем две автомобилистки, мать и дочь, возвращались на двух машинах в Сегежу. Когда в пути одна из машин сломалась, женщинам на помощь пришли полицейские. Они помогли путешественницам подцепить буксировочный трос и те продолжили движение.

На следующем этапе пути, на федеральной трассе «Кола» в Медвежьегорском районе, вновь произошла поломка. Устранить ее самостоятельно и отбуксировать машину до ремонтной мастерской женщины не смогли. Они оставили автомобиль на обочине и отправились за помощью в Медвежьегорск.

В это время на маршруте патрулирования находились инспекторы дорожно-патрульной службы по Медвежьегорскому району Иван Волков и Евгений Сазонов. Они заметили иномарку, припаркованную на обочине, с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские осмотрели машину и дождались возвращения автовладельцев. После чего обеспечили безопасность дорожного движения во время ремонта машины — включили проблесковые маячки на патрульном автомобиле и оказывали посильную помощь.

Дождавшись завершения ремонтных работ и убедившись в исправности автомобиля, инспекторы продолжили несение службы.

Заявители отметили работу карельских полицейских: «Огромное спасибо за отзывчивость и поддержку! Спасибо, что помогли и не оставили в трудной ситуации!»

Сотрудники представлены к поощрению правами министра внутренних дел Карелии.