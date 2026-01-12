Карельские полицейские задержали челябинца, активировавшего более тысячи сим-карт для мошенничества

Полицейские задержали жителя Челябинска, подозреваемого в мошенничестве.
В полицию обратился петрозаводчанин, который недавно переехал в Санкт-Петербург. Он сообщил, что осенью прошлого года на его имя были оформлены незаконные микрозаймы.
Оперативники установили, что к преступлению причастен житель Челябинска. В момент совершения преступления он был несовершеннолетним, но недавно юноше исполнилось 18 лет. В ходе служебной командировки сотрудники уголовного розыска Петрозаводска при силовой поддержке Росгвардии задержали фигуранта. Он признал вину в полном объёме.
— Выяснилось, что в интернете подозреваемый нашёл мошеннический чат и решил попробовать зарабатывать незаконным способом. Он приобретал сим-карты для самостоятельной активации и сообщал иным участникам чата, которых лично не знал, необходимые данные для активации номера телефона. Затем, дождавшись момента, когда неустановленные лица это сделают, подозреваемый с помощью чужого номера осуществлял вход в личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций и подавал заявки на оформление микрозаймов, - сообщили в МВД Карелии.
Так он оформил микрозайм на заявителя на сумму 30 000 рублей, а также попытался взять на него ещё один микрозайм в размере 11 500 рублей, но в выдаче средств ему было отказано. Известно, что молодой человек, используя данные ещё одной жительницы республики, попытался взять займ на 10 000 рублей, но попытка тоже оказалась неудачной.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и о покушениях на мошенничество. Устанавливается точный ущерб, причинённый микрофинансовым организациям, и количество жертв, данными которых злоумышленники воспользовались в преступных целях. По версии полиции, в период незаконной деятельности подозреваемый активировал не менее тысячи сим-карт.