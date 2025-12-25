Карельские полицейские задержали подозреваемого в масштабном мошенничестве

Житель Красноярска обвиняется в массовом мошенничестве через «Госуслуги».

В Карелии завершили расследование серии уголовных дел. 28-летний житель Красноярска подозревается в масштабном мошенничестве. Карельские полицейские задержали его в конце прошлого года во время служебной командировки.

Следователи установили, что молодой человек с ноября 2023 по декабрь 2024 года покупал в интернете старые сим-карты. Он специально искал номера, которые были раньше привязаны к аккаунтам на портале «Госуслуги». Найдя такой номер, он вместе с сообщниками получал доступ к чужому личному кабинету и оформлял на владельца микрозаймы.

За каждую успешную операцию подозреваемый получал от 2 до 3 тысяч рублей. Остальные деньги делились между его подельниками, с которыми он общался только через фейковые аккаунты в закрытых интернет-чатах. Личности этих сообщников устанавливаются. Заработанные средства мужчина, по данным следствия, тратил на онлайн-казино.

В результате его действий помимо наших земляков пострадали жители многих регионов России — Липецкой, Кировской, Вологодской, Оренбургской, Тюменской, Саратовской, Курской, Амурской, Новосибирской областей, жители Хабаровского, Ставропольского и Алтайского краев, а также Республики Хакасия. Общая сумма ущерба составила 338 тысяч рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по 39 эпизодам: 24 случая мошенничества в составе группы лиц и 15 случаев неправомерного доступа к компьютерной информации. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.