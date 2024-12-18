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Карельские пожарные эвакуировали людей после столкновения поездов в Мурманской области

Новости. Происшествия
12:50, 19 Декабря 2024
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / VK

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Огнеборцы из Лоухского района встречали пассажиров, маломобильных граждан и оказывали им помощь в пересадке на поезд следующий в Санкт-Петербург.

Столкновение железнодорожных составов и повреждение железнодорожных путей произошло в Мурманской области в ночь с 18 на 19 декабря. Чрезвычайное происшествие повлекло гибель и травмирование людей, сообщили в паблике Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН.

Представители РЖД организовали автобусное сообщение для доставки пассажиров поездов, следующих в сторону Мурманска. Из города Кандалакши в поселок Лоухи на десяти автобусах доставили более 360 пассажиров поврежденного поезда.

Карельские пожарные из Лоухского района встречали пассажиров, маломобильных граждан и оказали помощь в пересадке на поезд следующий в Санкт-Петербург. Во время пересадки в вагоны подвижного состава, следующего в направлении Санкт-Петербурга, оказывали помощь в доставке личных вещей с рассадкой пассажиров в предоставленные вагоны.

По информации РЖД, для восстановления движения по железнодорожным путям Санкт-Петербург — Мурманск привлекали четыре восстановительных поезда. Сейчас специалисты восстанавливают железнодорожное полотно и устранению последствий аварии.

Ранее писали о том, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Как сообщил министр здравоохранения Карелии в телеграм-канале, запущена  горячая линия по номеру 122.

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