Карельские пожарные роботы начали охранять главный аэропорт Узбекистана

Компания «ЭФЭР» из Петрозаводска вышла на международный рынок.

Компанией «ЭФЭР» произведены поставки роботизированных установок пожаротушения в Узбекистан. Об этом рассказал на совещании, посвященном развитию Петрозаводска, генеральный директор предприятия Сергей Немчинов.



Напомним, что контракты между ООО «Инженерный центр „ЭФЭР“ и ОО „BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS“ на поставку специального оборудования для защиты самолетных и вертолетных ангаров ООО „Uzbekistan Airways Technics“ были заключены по итогам бизнес-миссии Карелии в Республику Узбекистан, которую возглавил глава Карелии Артур Парфенчиков.



По словам директора, опираясь на уже достигнутые результаты, ООО „Инженерный центр ЭФЭР“ планирует расширить свое присутствие на рынке Узбекистана и готово подписать новые контракты в рамках бизнес-миссии Республики Карелия в Республику Узбекистан, запланированной в 2026 году.



— Минувший год у нас удачный. Мы преодолели порог в 1 млрд рублей по выручке, отгрузке продукции и открытых заказах. В прошлом году увеличилось число государственных заказов, в том числе по линии обороны. Доля экспорта в составе нашей выручки составила 25%. Уже изготовлены и поставлены роботизированные установки пожаротушения для защиты самолетных ангаров в международном аэропорту Ташкента. В перспективах — выход на объекты нефтегазовой отрасли Узбекистана», — рассказал гендиректор предприятия Сергей Немчинов.

Карельская компания «Инженерный центр ЭФЭР» является основоположником пожарной робототехники в России как нового направления в пожарной автоматике и уже более 40 лет занимается решением проблем противопожарной защиты уникальных и опасных объектов. Специализация центра — разработка и производство пожарно-технической продукции и комплектующих к ней, а также создание и внедрение новых образцов техники и технологий по противопожарной защите объектов.



Сейчас предприятие разработало уникальные пожарные стволы с рекордной мощностью, которые успешно прошли процесс сертификации. Уже стартовало их серийное производство. Первые две мобильные установки были поставлены для защиты стратегического объекта нефтегазового сектора в Центральной России. Это важное событие для отечественного рынка пожарной безопасности подчеркивает технологический прогресс и процессы импортозамещения в критически значимой области.





Разработка карельских инженеров представляет собой линейку пожарных лафетных стволов с рекордным для России расходом огнетушащего вещества — до 330 литров в секунду (1188 м³/час). Такая высокая мощность позволяет использовать их для защиты объектов максимальной категории опасности, включая нефтехранилища, химические производства, а также в судостроении и для береговой инфраструктуры. Эти стволы способны формировать сплошную струю воды с впечатляющей дальностью подачи.



«Предприятия Карелии производят уникальную продукцию, которая имеет большой спрос на мировом рынке, — сказал Артур Парфенчиков. — Местным инвесторам нужно оказывать всевозможную помощь и поддержку, в том числе в продвижении товаров на российском и мировом рынках. Помощь предприятиям Петрозаводска — одна из приоритетных задач. Это имидж Карелии, наших трудовых коллективов, производящих уникальную технику и приборы. Для экономики региона такие предприятия создают новые рабочие места и обеспечивают стабильное поступление налогов в бюджет города».