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Карельские предприятия рассказали об индексации зарплат

Новости. Общество
17:14, 18 Июля 2022
фото: © ЦУР Республики Карелия

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В республике достаточно предприятий, где растет зарплат и нужны квалифицированные рабочие и инженеры.

 В Карелии растет число вакансий. Если в апреле их было 5 600, то в конце июля — уже более семи тысяч. Среди востребованных специалистов — представители рабочих и инженерных профессий. Их ищут, например, для работы в ГК РКС-Петрозаводск. Как пояснил директор компании по управлению персоналом, на предприятии никаких сокращений не будет, наоборот, идет набор персонала. У РКС-Петрозаводск большая инвестиционная программа, которую нужно реализовывать, кроме того, это –предприятие жизнеобеспечения, работа которого нужна ежеминутно.

«Нам нужны люди инженерных профессий, которые будут содержать сети водоснабжения, сети водоотведения, работать на объектах. Заработные платы на сегодняшний день у нас поднимаются, была индексация 4%. Кроме этого, мы повышаем заработную плату обладателям профессий, которые нам необходимы. Такие, как слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, водитель, машинист экскаватора», — пояснил Владимир Шарупич.

Специалисты технических профессий востребованы и в Филиале АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш». В условиях санкций компания остается одним лидером по поставкам оборудования для российских и зарубежных атомных станций. Сохранять позиции позволяет, в том числе, и квалифицированный персонал. Предприятию нужны квалифицированные кадры, чтобы продолжать работу на высоком уровне.

«На предприятии достаточно хорошие условия труда и для инженерно-технических работников, и для основных производственных рабочих, которые в большей степени выпускают руками продукцию. И даже с учетом тех реалий, в которые мы попали, не была отменена ни одна социальная программа. Более того, социальные программы были расширены», — говорит директор по персоналу филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Галина Журавлева Галина Журавлева.

Работникам «Петрозаводскмаш» предоставляется корпоративный детский сад, материальная помощь, добровольное медстрахование, санаторно-курортное лечение и другое.

«На предприятии ежегодно индексируется заработная плата. С учетом той ситуации, которая произошла на рынке, нами была проведена с 1 апреля внеплановая индексация зарплаты на 10%», — добавила Галина Журавлева.

С банком предлагаемых в Карелии вакансий можно ознакомиться здесь.

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