Карельские предприятия смогут получить льготные заёмы для развития производств

Цель программы — помочь предприятиям обновить оборудование и создать новые производства в Карелии.
В Карелии запущена новая программа поддержки для резидентов технопарков. Фонд развития промышленности республики предлагает льготные заёмы от 5 до 30 миллионов рублей на обновление оборудования и создание производств.
Программа «Технопром» предназначена для компаний, работающих в технопарках «Южная промзона», «Карельские продукты» и «Онежский». Предприятия могут оформить заём сроком до пяти лет под 2–5% годовых с возможностью отсрочки платежей на первые два года.
Важным преимуществом программы, информирует региональный Минпромторг, является гибкость использования средств. До 50% от суммы заёма разрешается направить на пополнение оборотного капитала — для закупки сырья, выплаты зарплаты сотрудникам и расчётов с поставщиками.
Программа призвана стимулировать технологическое перевооружение карельской промышленности. Подробные условия и порядок оформления займа можно узнать у сотрудников Фонда развития промышленности Карелии.