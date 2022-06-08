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Карельские предприниматели могут пожаловаться на незаконные проверки

Новости. Общество
16:35, 09 Июня 2022
фото: © Burst / Pexels

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Обращения граждан и представителей бизнеса будут рассмотрены в течение одного рабочего дня

Карельские предприниматели могут воспользоваться сервисом на «Госуслугах», который позволяет пожаловаться на нарушения моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Таким образом правительство усиливает контроль за соблюдением ограничений на проверки в 2022 году.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова считает, что это упростит не только подачу жалоб, но и работу специальных контролеров.

«Созданный цифровой сервис по обжалованию нарушений моратория на проверки позволит осуществлять оперативный контроль за соблюдением моратория, ведь жалоба на действия контролеров рассматривается всего один день. Это очень удобный и рабочий сервис как для бизнеса, так и для граждан», — отметила она,

Напомним, мораторий на проверки Правительство РФ ввело в начале марта, он коснулся плановых и внеплановых проверок бизнеса в стране. Исключение — проверки социально значимых объектов (школы и детсады) по вопросам соблюдения всех необходимых требований безопасности, а также опасных производственных объектов. Одновременно правительство создало систему контроля за выполнением моратория.

«Он осуществляется посредством цифровой системы, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

После введения моратория было отменено более 218 тысяч проверок, из них плановых — более 158 тысяч,

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