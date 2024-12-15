Карельские приставы распродают арестованное имущество

С молотка уйдут две квартиры в двух городах республики.

О реализации арестованного имущества сообщили в паблике УФССП Карелии.

Как отметили в источнике, торги проходят в форме открытого аукциона на электронной торговой площадке.

С молотка уйдут две квартиры — в Петрозаводске и в Медвежьегорске. Подробная информация размещена на сайте.