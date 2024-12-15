Карельские приставы распродают арестованное имущество

С молотка уйдут две квартиры в двух городах республики.
О реализации арестованного имущества сообщили в паблике УФССП Карелии.
Как отметили в источнике, торги проходят в форме открытого аукциона на электронной торговой площадке.
С молотка уйдут две квартиры — в Петрозаводске и в Медвежьегорске. Подробная информация размещена на сайте.
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