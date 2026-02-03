Карельские приставы спасли человека, лежавшего в 35-градусный мороз на земле

В Карелии судебные приставы оказали первую помощь мужчине, у которого на улице во время сильного мороза случился эпилептический приступ.
Сотрудники находились рядом с пострадавшим до прибытия скорой помощи, предотвратили возможные травмы и обморожение. Пострадавший был госпитализирован.
Инцидент произошел в обеденный перерыв, сообщает УФССП Карелии. Начальник районного отделения судебных приставов Иван Савин и его заместитель Алеся Сорока, выйдя на улицу в обеденный перерыв, обнаружили лежащего на земле человека. По предварительным оценкам, у мужчины был эпилептический припадок — он бился в конвульсиях.
Сотрудники немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и приступили к оказанию первой помощи. Они аккуратно повернули пострадавшего на бок, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, и защитили его голову от ударов во время судорог. Как выяснилось от очевидцев, при падении мужчина ударился затылком.
— Мы старались не допустить потери сознания, успокаивали, говорили, что помощь уже близко, не давая пострадавшему впасть в панику, — рассказала о происшествии капитан внутренней службы Алеся Сорока.
В условиях сильного мороза, около -35°C, приставы также контролировали состояние мужчины, чтобы не допустить обморожения. До приезда медиков пострадавший оставался в сознании, но не мог говорить, подавая знаки сжатием руки.
После прибытия бригады скорой помощи судебные приставы помогли перенести мужчину в автомобиль для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение.
— Пример поступка капитана внутренней службы Ивана Савина и капитана внутренней службы Алеси Сорока доказывает, что сотрудники органа принудительного исполнения готовы к любым вызовам и способны помочь в трудной ситуации, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, троих рыбаков спасли со льда Ладожского озера.